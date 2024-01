Mohácson már a télűzésre készülnek

Tekintettel arra, hogy esztendőről esztendőre nő az érdeklődés a busójárás iránt, egyre többen érkeznek az eseményre, ezért már korábban is több olyan változtatást végrehajtottak a szervezők, amelyek azt a célt szolgálták, hogy elkerüljék, hogy egy-egy időpontban egy helyre koncentrálódjon a tömeg – számolt be a Bama.hu

A busók és más maskarások a hírek szerint idén ezerötszázan is lehetnek. Fotó: Facebook/Mohácsi Busójárás Hivatalos Oldala

A tumultust megelőzve több helyszínen is színpadot állítottak, úgymint a Széchenyi tér, a Deák tér, és a Busóudvar mellett, a Szerb templom udvarán is felállítottak szabadtéri színpadot, mindemellett a LED falon is követhetőek lesznek az események.

A messze földön ismert mohácsi népszokás, a busójárás idejét a téli napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A farsang utolsó csütörtökjén pedig a gyermekek öltöznek maskarába.

A busó a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőr csuklyás maszkot viselő alak.

Borítókép: Busók vonulnak mohácson 2023-ban (Fotó: Facebook/Mohácsi Busójárás Hivatalos Oldala)