Új filmek a Netflixen: erősen kezdi az évet a streamingszolgáltató

A legjobban várt filmek és sorozatok a Netflixen 2024 januárjában

Új filmek a Netflixen – Sofia Vergara a Griselda című életrajzi drámában. Forrás: Netflix

A következő négy hétben érkezik a streamingszolgáltatóhoz Daniel Kaluuya rendezői debütálása, A Konyha (The Kitchen), az új Harlan Coben-sorozat, a Nem versz át (Fool Me Once), A hó társadalma (Society of the Snow) és a Berlin is. Több dokumentumfilm is debütál a Netflixen, de jön például a Sofia Vergara főszereplésével készült, Griselda című életrajzi dráma is.

A Nem versz át című miniszéria középpontjában Maya, a repülőoktató áll, aki egy babafigyelőn keresztül megpillantja a halottnak hitt férjét. A nő nyomozásba kezd, mivel ki akarja deríteni, hogy mi történt. De az ügy hamar veszélyes fordulatot vesz, amikor rengeteg családi titokra és gyilkos összeesküvésre bukkan. Egy igazán fordulatos thriller, nem érdemes kihagyni. Ahogyan J. A. Bayona spanyol rendező filmjét sem, amely az 1972-es Andok-beli repülőgép-szerencsétlenséget dolgozza fel.

A hó társadalmát jelölték a Golden Globe-ra a legjobb, nem angol nyelvű film kategóriában, illetve ezzel pályázott Spanyolország a legjobb nemzetközi játékfilm Oscar-díjára. A Netflixen 2024. január 4-től elérhető.

Az újdonságok között találjuk az Az vagy, amit eszel: Az ikerkísérlet című izgalmas dokumentumfilmet, melyben egypetéjű ikrek nyolc héten át változtatják étrendjüket és életmódjukat egy egyedülálló tudományos kísérletben. Célja annak feltárása, hogy bizonyos élelmiszerek hogyan hatnak a szervezetre. A Kriptocsalás pedig a kriptovilág egyik legnagyobb átverésének, a Ray Trapani által létrehozott Centra Tech történetét meséli el.

Érkeznek a Netflixre sorozatok folytatásai is – január 5-én debütál A sötétség teremtménye című sorozat első évadának folytatása, január 19-én pedig felkerül a streamingszolgáltató kínálatába a Szerelem és autizmus második évada.