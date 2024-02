Addams Family zenés show a RaM-ArT Színházban

A különleges produkcióban az Addams Family sötét, feketehumorral fűszerezett világa sejlik fel, amely a filmnek és a belőle készített sorozatnak köszönhetően mindenki számára ismerős lehet. A narrátor, Jenna segítségével megelevenedik a család legkedveltebb helye, a sírkert, ahol súlyos titkokra derül fény. Ármány, szerelem és gyilkossági kísérletek bonyolítják a cselekményt, amelyhez jól illeszkednek a zenei betétek.

A rendező-koreográfus Király Béla a zenei anyagot úgy válogatta össze, hogy a dalokon keresztül minél több stílus képviseltesse magát. Jól megfér egymás mellett Miley Cyrus, Amy Winehouse vagy Robbie Williams, de a Moulin Rouge és a Jégvarázs 2 egy-egy száma is helyet kapott a show-ban. Sőt, magyar színpadokon ritkán hallott musicalslágerek is felcsendülnek majd, mint például a Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő Wicked egyik betétdala.

A Bizarre! The Show szólistái népszerű színészek és énekesek, a Jenna szerepében látható Rigó Anna mellett színpadra lép Füredi Nikolett, Pap Viktória, Sári Évi, Dér Heni, Szabó P. Szilveszter, Horváth Dániel, Fejes Szandra, Fábián Nikolett, Becz Bernadett és Gábor Márkó.

A hangulatért és a nagyszabású show-ért a Bizarre! Ensemble és Show Dance Company 24 fős tánckara felel.

A Bizarre! The Show március 1-jei premierjére, valamint a bemutatót követő előadásokra jegyek a Jegy.hu rendszerében válthatók.

