János vitézből Ezüstbojtár lett Londonban

Olyan nagyobb lélegzetű művet szerettem volna írni, ami egyszerre főhajtás a költő előtt, és egyszerre szól a mi életünkről is itt és most, a XXI. században, Európában. Az Ezüstbojtár két és fél hónap alatt készült el, és bármilyen furcsán hangzik is, sokszor éreztem, hogy Petőfi ott van mellettem: olyankor könnyebben ment az írás, úgy éreztem, szinte magát írja a mű