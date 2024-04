Dívák & ikonok: magyar tartalommal egészül ki a kiállítás

Világsztárok mellett a magyar zenetörténet csillagai is bekerülnek a Magyarországra érkező nemzetközi utazókiállítás egy-egy tematikus részébe, melynek építése már megkezdődött a Magyar Zene Háza időszaki kiállítóterében. A világ legnagyobb iparművészet- és design múzeuma, a londoni Victoria and Albert Múzeum (V&A) nagysikerű, csaknem háromszázezer embert vonzó Dívák & Ikonok kiállítása ugyanis a magyar zenetörténet nagyjainak élettörténetével is kiegészül. A Zene Háza és a V&A közös kuratóriuma Rihanna, Björk, Whitney Houston, Tina Turner, Cher, Maria Callas, Edith Piaf, Ingrid Bergman, Billie Eilish és még sok más világsztár mellett – többek között – Blaha Lujza, Karády Katalin, Cserháti Zsuzsa, Marton Éva, Koncz Zsuzsa, Rúzsa Magdi, Zsédenyi Adrienn Zséda, Péterfy Bori és Takács Dorina Ꙣeva történeteivel is kiegészítette a kiállítást. A dívák rendkívüli erejét, társadalmi szerepét és kreativitását bemutató nemzetközi utazótárlat az eredeti, londoni helyszínen 2024 áprilisában zár, így utazókiállításként először Magyarországon lesz látható 2024 májusától.

Dívák & ikonok hamarosan az intézményben

A nyitás óta teltházzal működő londoni tárlatra nemcsak a Magyar Zene Háza munkatársai, hanem már a hazai hírességek is készülnek: Marton Éva világhírű operaénekesnő és Zsédenyi Adrienn Zséda énekesnő személyesen hozta el karrierje ikonikus jelmezét és fellépőruháját, melyet májusban a közönség is megtekinthet a Dívák & Ikonok kiállításban. A látogatók az intézménytől megszokott módon ez alkalommal is különleges tartalomra számíthatnak, akárcsak a Hangdimenziók - Zenei utazások térben és időben című állandó kiállítás és a Nekünk írták a dalt! című, első időszaki tárlat esetében.

A magyar narratíva kidolgozásakor olyan meghatározó művészeket igyekeztünk felvonultatni, akik igazodnak a tárlat eredeti üzeneteihez. A zenei sokszínűség, ahogy a ház minden szegletében, az új, Dívák & Ikonok című kiállításban is megjelenik

– mondta Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója, aki azt is elárulta, hogy a magyar dívatörténelem olyan hatalmas sztárok személyes történetén keresztül elevenedik meg, mint a nemzet csalogánya, Blaha Lujza, a nemzetközi operaélet legmagasabb csúcsait meghódító Marton Éva, az egyik legnagyobb hatású pop-díva, Rúzsa Magdi vagy társadalmi szerepvállalásaival is példát mutató Zsédenyi Adrienn Zséda. A teljes névsort azonban a kiállítás megnyitásáig titokban tartják a szervezők.

– A Magyar Zene Háza időszaki terét úgy álmodtuk meg, hogy lehetőséget adjon az állandó kiállításunk kiegészítéseként egy-egy témakör részletesebb bemutatására.

Első időszaki tárlatunk, a Nekünk írták a dalt! a magyar populáris zene történetével foglalkozott, míg új időszaki kiállításunk arra mutat rá, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban, és hogyan használják hangjukat a társadalmi és politikai változások érdekében

– jegyezte meg Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója. – Minden idők legátfogóbb magyar poptörténeti kiállítása, a Nekünk írták a dalt! több mint 65 ezer látogatót vonzott, bízunk benne, hogy a Magyar Zene Házától megszokott kreativitás ezúttal is nagy érdeklődésre tart majd számot – tette hozzá.

A hírességek már a kiállítás lázában égnek.

Marton Éva Kossuth-díjas operaénekesnő Verdi Don Carlos című operájában viselt Valois Erzsébet jelmezét ajánlotta fel a Magyar Zene Házának, de emellett diadalmas pályafutása teljes hangzó anyagát is átadta az intézmény multimédiás könyvtárának, amely mostantól bárki által ingyenesen meghallgatható lesz.

A világklasszis operaénekes fellépéseit megörökítő felvételekből a Dívák & Ikonok kiállításban is láthatnak majd részleteket a látogatók.

Zsédenyi Adrienn Zséda, többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő Aréna-koncertjén viselt Réka Vágó cipője lesz látható a kiállításon. A társadalmi ügyekért aktívan kiálló művésznő az ikonikus cipő átadásakor elmondta: – Számomra a díva szó jóval többet jelent a jól kimódolt, látványos megjelenésnél. Abban, hogy ma sokan dívaként gondolnak rám, annyi minden benne van. Az összes akarás, kitartás, társadalmi szerepvállalás, dalok tucatjai, gondolatok, amiket igyekeztem átadni a közönségnek, érzések, amiken együtt mentünk keresztül azokkal, akik több mint 25 éve követik a pályámat.

A Londonból érkező Dívák & Ikonok kiállítást a magyar közönség májustól tekintheti meg. A jegyek már elővételben, időpontokra foglalhatóan is kaphatók.

A Magyar Zene Házában már javában zajlanak olyan programok, melyek a májusban nyíló kiállításhoz kapcsolódnak. Ilyen például Bozi Tibor tárlata, amelyen a világ rock- és popsztárjainak portréi láthatók az előcsarnokban és közönségterekben; Beyoncé, Björk, Snoop Dogg, Péterfy Bori vagy éppen Azahriah fotóját is megtekintheti a közönség.