Öt hazai streamingpremier, amit nagyon várunk a héten

Az otthoni online mozizás, a streaming régóta szorongatja a hagyományos műsorszolgáltatókat, a több ezer, reklám nélkül végignézhető film és sorozat lehetőségével nehéz versenyezni. Bár a hirdetésmentesség a jövőben nem minden előfizető számára lesz alapvető, hiszen több platform, így a Netflix és az Amazon Prime is bejelentette, hogy nemsokára a legolcsóbb csomagjaikban megjelennek a reklámok. A streamingszolgáltatók népszerűsége azonban töretlen, ezen a héten is öt, komoly eseményeket bemutató sorozat válik elérhetővé.

Egy hazai streamingpremier az ötből: Bette és Joan viszálya. Fotó: IMDB

Viszály: Bette és Joan

A Disney+ április 17-én, szerdán teszi elérhetővé a Viszály (Feud) című sorozat 1. és 2. évadának összes részét. A történet alapját a hatvanas évek Amerikájának két színésznője, Bette Davis (Susan Sarandon) és Joan Crawford (Jessica Lange) legendás rivalizálása képezi. A két sztárnak a Mi történt Baby Jane-nel című filmben kellett együtt dolgoznia, ami két ilyen formátumú színész esetében gyakran jár konfliktusokkal.

A szabadság illata

Ugyancsak a Disney+-on debütál szerdán A szabadság illata (We Were the Lucky Ones) is, az első évad első három részével. A Georgia Hunter regényéből készült filmadaptáció az írónő családjának történetét dolgozza fel. A holokauszttörténet különlegességét az adja, hogy bár a lengyel zsidó család tagjait a háború elszakította egymástól, mégis mindannyian túlélték, s a végén visszatalálnak egymáshoz.

A szimpatizáns

Április 15-től már látható az HBO Maxon A szimpatizáns (The Sympathizer) című amerikai gyártású minisorozat első része. A Robert Downey jr. főszereplésével készülő széria egy félig vietnámi, félig francia kommunista kémről szól, aki a dél-vietnámi hadsregbe épülve végzi tevékenységét. Ám a háború vége felé közeledve az Egyesült Államokba utazik száműzetésbe, ahol egy menekültközösségben letelepedve továbbra is kémkedik és küldi jelentéseit a vietkongoknak.

Élő bolygónk

A természetfilmekben egyébként is erős Netflix április 17-én teszi elérhető Élő bolygónk (Our Living World) című dokumentumfilm-sorozatának valamennyi részét. A témához illően lenyűgöző felvételekkel és színekkel operáló sorozat a földi élővilág intelligenciáját, találékonyságát és elképesztő sokféleségét mutatja Cate Blanchett narrációjával.

Egy úr Moszkvában

Másnap, csütörtökön mutatja be a Skyshowtime streamingszolgáltató az Egy úr Moszkvában (A Gentleman in Moscow) című történelmi drámát, amely egy orosz arisztokrata viszontagságait kíséri végig, aki a haláltól megmenekülve házi őrizetbe kerül, miközben a szeme előtt zajlik a bolsevik forradalom.

Az e heti streamingpremierek is mutatják, hogy a sorozatok már rég nem a szappanoperákat jelentik, sokkal inkább lehetőségek arra, hogy egy-egy összetett eseményt vagy történetet egy filmnél jóval részletgazdagabban és hitelesebben dolgozhassanak fel. Az elismertség növekedését egyebek mellett az is mutatja, hogy főszereplők között rendszeresen találunk igazi világsztárokat is. Érdemes tehát szétnézni a kínálatban.