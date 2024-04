Két napig ingyen filmezhetünk a Corvin Moziban

Számos premierrel várja a nézőket az első Metuscope Filmszemle pénteken és szombaton a Corvin Moziban. A Budapesti Metropolitan Egyetem (Metu) ingyenes rendezvényén a hallgatók alkotásait, diplomamunkáit, vizsgafilmeket, animációs rövidfilmeket láthat majd a közönség. A Metu négy szakmai művészeti projekt összeolvasztásával hívta életre a filmszemlét. A kétnapos esemény az egyetem hallgatóinak munkáival és házigazdaként Till Attilával várja az érdeklődőket – olvasható a szervezők közleményében.

A 110 éves magyar animáció előtt is tiszteleg a Metuscope Filmszemle. Forrás: NFI

Mint írják, a Metuscope Filmszemle 2024 a korábban sikerrel bevezetett animációs (Animascope), mozgóképes (Cinemascope) és médiadizájn (Futuroscope) szakmai területeken végzett hallgatók diplomamunkáinak seregszemléit, valamint a tavalyi évben először megrendezett, I. Metuscope Online Filmszemlét egyesíti. A szemle betekintést ad a Metu végzős animáció-, mozgókép-, valamint médiadizájn szakos hallgatóinak diplomamunkáiba, bemutat továbbá válogatott vizsgafilmeket, valamint a vendégként részt vevő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának kisjátékfilmjeit is.

A Nemzeti Filmintézetnek köszönhetően különleges animációs rövidfilm-válogatással tiszteleg az esemény a 110 éves magyar animáció mesterei előtt.

A rendezvényen a filmvetítések mellett szakmai kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek a látogatók. A filmszemlén bemutatott művek többsége most először látható nagyvásznon, és ezek a nemzetközi filmfesztivál-szereplések miatt egy ideig nem is lesznek nyilvánosan elérhetők – emelik ki a közleményben.

A filmszemle ingyenesen látogatható, de a belépés előzetes regisztrációhoz kötött.