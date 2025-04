Eros Ramazzotti jövőre fellép Budapesten

A turné Eros Ramazzotti és a közönsége közötti mély kötelékről szól, egy olyan kapcsolatról, amely időn, határokon és generációkon ível át – közölte a szervező Koncertpromo.

Eros Ramazzotti turnéjának palakátja (Fotó: koncertpromo.hu)

A 61 éves Eros Ramazzotti eddigi, csaknem négy évtizedes pályafutása során több mint 80 millió lemezt adott el, és több mint kilencmilliárdszor streamelték felvételeit világszerte.

A római születésű énekes, dalszövegíró 1984-ben a San Remó-i fesztiválon megnyerte az új felfedezettek versenyét, ezzel indult karrierje. 1986-ban már a fesztivál fő versenyén győzött Adesso tu című dalával. Sztárrá 1990-ben vált, amikor In ogni senso című albuma óriási siker lett Németországban, Spanyolországban és Svájcban, és Amerikában is felfigyeltek rá. 1995-ben szerződtette a BMG kiadó. Az 1997-es Eros című albumán Andrea Bocellivel és Tina Turnerrel énekelt, az utóbbival előadott Cose della vita című duett világsiker lett. Énekelt Cher, Anastacia, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Nicole Scherzinger és Ricky Martin oldalán is. 2003-as 9 című lemeze tizenöt hétig vezette Itáliában az eladási listákat és 95 hétig sikerült a top 100-ban maradnia.