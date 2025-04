Valódi interaktív színházi élményt nyújt az Opera új bábos gyerekoperája, A kis kéményseprő

A kis kéményseprőt először 1949-ben mutatták be az angliai Aldeburgh Fesztiválon, amit Benjamin Britten és a szövegíró Eric Crozier egy évvel korábban közösen alapított a zeneszerző otthonául szolgáló tengerparti kisvárosban. Az eredetileg Játsszunk operát! címmel színre vitt darabot Britten amatőr előadók közreműködésével, iskolai környezetben is bemutatható műnek szánta, hogy ezáltal is népszerűsítse az opera műfaját. Magyarországon a darabot először 1956-ban mutatták be Gyerekek, játsszunk operát! címmel a budapesti Bartók teremben (ma: Pesti Színház) a neves zenepedagógus, Lukin László szervezésében, amit számos félamatőr és professzionális előadás követett országszerte.