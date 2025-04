Orbán miatt támadt az ATV-s Egri Viktor fröcsögve a TrollFocira

A labdarúgás szeretete és a jó ügy érdekében való tenni akarás hozta össze Orbán Viktort és a TrollFoci szerkesztőit. A miniszterelnöktől kért segítséget Németh András a szerkesztőség nevében egy jótékonysági árveréshez, aki nem habozott, és egy nem mindennapi mezt ajánlott fel a licitáláshoz. Erről a jótékonysági akció apropóján történt március végi találkozóról természetesen készültek posztok és még egy rövid interjú is a miniszterelnökkel. A baloldal természetesen ezt nem tudta megemészteni, ezért több portál is szégyenteljes módon, negatív hangvételben számolt be erről az egyébként csodálatos és felemelő jótékonysági akcióról. Az Orbán Viktor által átadott mezt az Egy Lépéssel Több Alapítvány javára árverezték el, és nagyon magas áron sikerült értékesíteni.