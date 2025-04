Cseh Katalin ismét szénné égette magát, csúnya öngólján nevet az internet

Cseh Katalin, akit Donáth Annával együtt pontosan a magyarellenes aknamunkájáért kiebrudaltak a választók Brüsszelből, a közelmúltban posztolt egy közös képet a hungarofób, Orbán-gyűlölő Freund társaságában, és a következőket írta alá:

„Daniel Freund német EP-képviselővel az Európai Parlamentben együtt küzdöttünk a korrupció ellen és a jogállamiság védelmében – most pedig egy olyan törvény ellen tiltakozunk, amely még tovább korlátozza a magyarok jogait. A Fidesz új törvénye nemcsak a Budapest Pride betiltását készíti elő, hanem minden tiltakozást el akar lehetetleníteni és az emberek megfélemlítését célozza. Ahogy eddig is, most sem maradunk csendben és nem hagyjuk, hogy a hatalom ilyen gyalázatos eszközökkel eltiporja a tőlük másképp gondolkodókat.”