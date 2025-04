Az öt legjobb Gene Hackman-film – Lángoló Mississippi + videó

A Gene Hackman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet a Magánbeszélgetés (The Conversation) című krimi érte el, a negyedik pozíciót egy kultikus háborús mozi, A híd túl messze van (A Bridge Too Far) szerezte meg, a bronzérmet pedig egy ikonikus gengsztermozi a Bonnie és Clyde hódította el. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami nem más, mint a Lángoló Mississippi (Mississippi Burning).

2. Lángoló Mississippi (1988)

Az eheti mozink egy amerikai történelmi krimi-thriller, amelyet Alan Parker rendezett. A film egy valós eseményen alapul: az 1964-es „Mississippi Civil Rights Murders” ügyén, amikor három polgárjogi aktivistát (James Chaney, Andrew Goodman és Michael Schwerner) brutálisan meggyilkoltak a Ku Klux Klan tagjai Mississippi államban.

Fotó: Mafab.hu

A film 7 Oscar-jelölést kapott, köztük a legjobb film kategóriában is. A jelölésekből azonban csak az operatőri díjat sikerült megszerezni, Peter Biziou volt a díjazott. A zene és a hangulat hűen idézi az 1960-as évek Amerikáját.