Az öt legjobb Gene Hackman-film – Bonnie és Clyde + videó

A Gene Hackman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet a Magánbeszélgetés (The Conversation) című krimi érte el, a negyedik pozíciót pedig egy kultikus háborús mozi, A Híd túl messze van (A Bridge Too Far) szerezte meg. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint a kultikus gengszterfilm a Bonnie és Clyde. A film tíz Oscar-jelölést kapott, és kettőt meg is nyert belőle, a Legjobb női mellékszereplő (Estelle Parsons) és a Legjobb operatőri munka (Burnett Guffey) díját.

3. Bonnie és Clyde (1967)

A heti mozink egy ikonikus amerikai bűnügyi film, amelyet Arthur Penn rendezett. A film a hírhedt bűnöző páros, Bonnie Parker és Clyde Barrow életét dolgozza fel, akik az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága idején raboltak bankokat és üzleteket az Egyesült Államokban.

Fotó: Mafab.hu

A film ötvözi a romantikát, humort és brutalitást, új stílust teremtve a gengszterfilmek között. Erős hatást gyakorolt rá a francia újhullám, különösen François Truffaut és Jean-Luc Godard munkássága. Flatt & Scruggs „Foggy Mountain Breakdown” című dala adja a film egyik jellegzetes zenei aláfestését.

A történet

Bonnie Parker (Faye Dunaway) és Clyde Barrow (Warren Beatty) az 1930-as években találkoznak és gyorsan szerelmesek lesznek. Clyde bűnözői életmódja magával ragadja Bonnie-t, és együtt kezdenek bankokat és boltokat rabolni. Hamarosan csatlakozik hozzájuk C.W. Moss (Michael J. Pollard), majd Clyde testvére, Buck (Gene Hackman) és felesége, Blanche (Estelle Parsons). Ahogy a rablásaik egyre gyakoribbá és erőszakosabbá válnak, a rendőrség üldözése fokozódik.

Bonnie Parker (Faye Dunaway) és Clyde Barrow (Warren Beatty) -Fotó: Mafab.hu

Egy tűzharcban Buck meghal, Blanche-t elfogják, és Bonnie, Clyde, valamint C.W. menekülni kényszerülnek. C.W. apja elárulja őket a rendőrségnek, és egy csapdába csalják a párost. A mozi ikonikus utolsó jelenetben Bonnie és Clyde egy vidéki úton tűz alá kerülnek, és golyózáporban meghalnak. A film egy romantikus és tragikus gengsztertörténet, amely a törvényen kívüli élet veszélyeit és elkerülhetetlen végzetét mutatja be.

Érdekességek

Az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című, Steven Jay Schneider által készített gyűjteményben ez a film is helyet követelt magának. Warren Beatty nemcsak Clyde szerepét vállalta el, hanem producerként is dolgozott a filmen.

Bonnie Parker (Faye Dunaway) - Mafab.hu

Eleinte a stúdió nem hitt a projekt sikerében, de Beatty ragaszkodott hozzá, és alacsonyabb fizetésért cserébe részesedést kért a bevételekből – végül hatalmas nyereséget zsebelt be. A filmben Bonnie és Clyde egy Ford V8 Coupé-t használnak – ugyanolyat, amilyet a valódi bűnözőpáros. Clyde állítólag még egy levelet is írt Henry Fordnak, megdicsérve az autó sebességét.

Összegzés

A Bonnie és Clyde nemcsak egy izgalmas gengsztertörténet, hanem egy romantikus és tragikus ballada is. Bonnie és Clyde a társadalom kitaszítottjai, akik lázadnak a világ ellen, de végül elkerülhetetlenül elbuknak.

A végső jelenet a filmtörténelem egyik legikonikusabb és legmegrázóbb befejezése. Warren Beatty és Faye Dunaway alakítása ikonikus lett, és nagyban hozzájárult a film sikeréhez. A Bonnie és Clyde óriási hatással volt a későbbi gengszterfilmekre és az amerikai mozi erőszakábrázolására. Olyan filmek előfutárának tekinthető, mint A sebhelyesarcú (1983) vagy Taxisofőr (1976). Mozirajongóknak kötelező!

A Gene Hackman filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

