Újabb megszorítás jöhet a Tiszától: több tízezer forintos teher az autós családoknak + videó

„A Tisza Párt tervezett adóemelései drasztikus mértékben terhelnék meg az autósokat és az autóval rendelkező családokat” – erről beszélt Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Parkoló autók a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az államtitkár elmondta:

a Tisza elképzelése alapján az autók után 32 százalékos áfát, valamint vagyonadót is kellene fizetni. Mint fogalmazott, már egy átlagos, 1600 köbcentiméteres vagy annál nagyobb autó fenntartása is jóval többe kerülne.

A magasabb áfa miatt – állítja Steiner – minden autózással kapcsolatos kiadás megdrágulna, az autóvásárlástól a szervizelésen át az alkatrészekig, például a fékbetétcseréig, akár több tízezer vagy százezer forinttal is.

Steiner Attila kiemelte, hogy

minden 1600 köbcentiméternél nagyobb motorral rendelkező autó után 6,5 százalékos vagyonadót kellene fizetni, vagyis az autók nemcsak megvásárolni és fenntartani kerülnének többe, hanem egy plusz adóteher is sújtaná a tulajdonosokat.

Steiner szerint a Tisza adóemelései „senkit sem kímélnének”: hátrányosan érintenék a családokat, a dolgozókat, a nyugdíjasokat, az ingatlantulajdonosokat, a vállalkozókat és immár az autósokat is. Úgy fogalmazott:

Mindenkitől pénzt akarnak behajtani, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozzák. Ne hagyjuk ezt!

Mint korábban megírtuk, A Tisza Párt által javasolt legkeményebb megszorítások szinte mind visszaköszönnek különböző brüsszeli bizottsági dokumentumokban. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése több adóemelést is sürget – köztük a személyi jövedelemadó növelését –, míg az állami nyugdíjrendszer átalakításának terve egy néhány hete megjelent jelentésben szerepel. Mindezek alapján a Tisza csomagja erősen emlékeztet Manfred Weberék elképzeléseire.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)