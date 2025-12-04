Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

rapperPOORSTACYtragédiahalál

Rejtélyes körülmények között halt meg a népszerű rapper

A 26 éves amerikai rapper, Poorstacy tragikus körülmények között hunyt el, a rendőrség és az orvos szakértő továbbra is vizsgálja az esetet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:30
Rejtélyes körülmények között, mindössze 26 évesen meghalt Poorstacy, polgári nevén Carlito Junior Milfort amerikai rapper és énekes. A zenészt november 29-én szállították kórházba egy Boca Raton-i szállodából, ahol „orvosi vészhelyzet” miatt riasztották a hatóságokat. A kórházban már nem tudták megmenteni az életét – írja a Daily Mail.

An ambulance and a police car in New York in the USA on April 16, 2025. Life on the streets of Manhattan. (Photo by Daniel Perron / Hans Lucas via AFP)
Illusztráció Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas

A halál pontos oka egyelőre nem tisztázódott: a rendőrség és az orvos szakértő továbbra is vizsgálja az ügyet. Bár több amerikai bulvárlap azt írta, hogy Poorstacy fegyverrel vetett véget az életének, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet – a hatóságok ugyanis nem hoztak nyilvánosságra részleteket. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a rapper családja kifejezetten vitatja, hogy öngyilkosság történt volna. Szerintük több körülmény is gyanús, és a bűncselekményt sem lehet kizárni. A hozzátartozók újabb vizsgálatot követelnek.

A helyszínnel kapcsolatban annyi derült ki, hogy Poorstacy tíz nappal a tragédia előtt költözött be a szállodába egy nővel és egy kisgyermekkel. A TMZ értesülései szerint a nő a rapper halála előtti napokban drogot használt a pár gyermeke jelenlétében, és mindketten a szobában voltak, amikor a zenész öngyilkosságot követett el.

A hatósági vizsgálat folyamatban van. 

A hivatalos halálokot az orvosszakértői jelentés és a toxikológiai vizsgálat lezárulta után közlik majd.

Poorstacy 2019 óta volt aktív a zenei színtéren, stílusában az emo-rapet, a punk rockot és a metalt ötvözte. Két stúdióalbumot adott ki, többek között Travis Barkerrel (Blink-182) és a Bring Me the Horizon énekesével, Oli Sykesszel is dolgozott együtt. Rajongói és pályatársai világszerte gyászolják.

Borítókép: Poorstacy 2019 óta volt aktív a zenei színtéren (Forrás: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

