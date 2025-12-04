Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Menczer TamásFideszFacebook

Menczer szeretettel várja a gyalázkodó kommentelőket is a nyílt fórumára

A kommentelés már megy. Legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni! Este mindenkit várok szeretettel! – ezzel a felütéssel tette ki legújabb Facebook-videóját Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója mindenkit szeretettel vár a nyílt fórumára Pilisszántón.

Forrás: Facebook2025. 12. 04. 12:29
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Sok izgalmas kommentet kaptam a ma esti pilisszántói fórumommal kapcsolatban, néhányat szeretnék idézni: Kókai János úr például azt írja, hogy na, a hányinger megjelenik Pilisszántón propagandát tolni. Szeretettel várom Kókai János urat este 6-kor, hogy megbeszéljük a felvetését – idézi az egyik hozzászólót Facebook-videójában Menczer Tamás. A kormánypárti politikus folyatta a felolvasást, Földesi Szilvia kommentjét idézte: 

Menczer Tamás általam ismert megszólalásai szégyenletes, mocskos kijelentések. Gondoljunk csak a pilisborosjenői esetre. Szégyen lenne, ha a választókerület egy ilyen embert választana meg képviselőnek a Parlamentbe. Az eddig a térségben kiosztott vagy megígért pénzek, fejlesztések pedig nem a Fidesz kegyéből, illetve a mi hálánkért cserébe járnak, hanem pártállástól függetlenül minden települést és állampolgárt megilletnek.

– Tisztelettel várom Földesi Szilviát is ma este, hogy a felvetéseit megbeszéljük, és ezekre nagyon szívesen válaszolok. És van itt még egy, Joseph Smith, gondolom a Smith egy régi tősgyökeres pilisszántói család. Joseph Smith azt írja, jön a habzó szájú nyálverő. Szeretettel és tisztelettel várom Joseph Smith urat is ma este hat órakor Pilisszántón a Baross-házban, csak legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni – zárta invitálását a Fidesz országgyűlési képviselője.  

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu