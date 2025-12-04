Menczer szeretettel várja a gyalázkodó kommentelőket is a nyílt fórumára

– Sok izgalmas kommentet kaptam a ma esti pilisszántói fórumommal kapcsolatban, néhányat szeretnék idézni: Kókai János úr például azt írja, hogy na, a hányinger megjelenik Pilisszántón propagandát tolni. Szeretettel várom Kókai János urat este 6-kor, hogy megbeszéljük a felvetését – idézi az egyik hozzászólót Facebook-videójában Menczer Tamás. A kormánypárti politikus folyatta a felolvasást, Földesi Szilvia kommentjét idézte:

Menczer Tamás általam ismert megszólalásai szégyenletes, mocskos kijelentések. Gondoljunk csak a pilisborosjenői esetre. Szégyen lenne, ha a választókerület egy ilyen embert választana meg képviselőnek a Parlamentbe. Az eddig a térségben kiosztott vagy megígért pénzek, fejlesztések pedig nem a Fidesz kegyéből, illetve a mi hálánkért cserébe járnak, hanem pártállástól függetlenül minden települést és állampolgárt megilletnek.

– Tisztelettel várom Földesi Szilviát is ma este, hogy a felvetéseit megbeszéljük, és ezekre nagyon szívesen válaszolok. És van itt még egy, Joseph Smith, gondolom a Smith egy régi tősgyökeres pilisszántói család. Joseph Smith azt írja, jön a habzó szájú nyálverő. Szeretettel és tisztelettel várom Joseph Smith urat is ma este hat órakor Pilisszántón a Baross-házban, csak legyen bátorság a kérdéseket személyesen feltenni – zárta invitálását a Fidesz országgyűlési képviselője.