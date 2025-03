Az öt legjobb Gene Hackman-film – A híd túl messze van + videó

Cornelius Ryan (1920–1974) ír származású újságíró és hadtörténész volt, aki főként a második világháborúról írt. Legismertebb művei:

🔹 A leghosszabb nap (The Longest Day, 1959) – A normandiai partraszállás részletes története, amelyből később egy híres film is készült (1962).

🔹 Híd túl messze van (A Bridge Too Far, 1974) – A Market Garden hadművelet története, amelynek sikertelensége hónapokkal meghosszabbította a háborút.

🔹 Az utolsó csata (The Last Battle, 1966) – Berlin ostromának drámai története 1945-ben.

Ryan különlegessége, hogy rengeteg első kézből származó beszámolót gyűjtött össze mind a szövetséges, mind a német oldalon harcoló katonáktól és civilektől. Írásai lebilincselően részletesek, és történelmi pontosságuk miatt a mai napig fontos forrásmunkáknak számítanak.