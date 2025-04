Liptai Claudia a legfájóbb pontján találta telibe Majkát, forrt a levegő A Nagy Duettben

A TV2 vasárnap esti A Nagy Duett című műsorában Liptai Claudia zseniálisan szólt be Majkának. Az ózdi rapper meg is érdemelte a kemény szavakat, hiszen a múlt héten nem túl elegánsan viselkedett egykori munkaadójával szemben. Mint ismert, kiosztották a Televíziós újságírók díjait, a gálaeseményről szóló tudósítások arról számoltak be, hogy az RTL Magyarország hét, a TV2 Csoport hat, az AMC/Spektrum egy, az Antenna Entertainment/Viasat3 egy elismerésben részesült.