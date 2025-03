Majka durván odaszúrt a TV2-nek, de tudjuk, mi volt az igazi célja

Bayer Zsolt koránbban remek írásban szúrt oda Majkának.

De azért a pontosság, a jelenkor és az utókor kedvéért rögzítsük a szórakoztató nóta keletkezésének körülményeit, hogy megkapja a történet a szükséges vajszínű árnyalatot. Tehát: Majka otthagyta a kormánypártinak titulált TV2-t, és átigazolt az RTL-hez. Az átigazolásért, mint a focisták, vagyis a szerződés aláírásáért kapott nettó negyvenmillió forintot (40 000 000). A szerződése kettő plusz egy évre szól, s évente kapott további nettó ötvenmillió forintot (50 000 000). Ha csak a két évvel számolunk, akkor ez nettó száznegyvenmillió forint (140 000 000), ha odacsapjuk hozzá a plusz egy évet is, akkor százkilencvenmillió forint (190 000 000). Na most mondd, és Majka azonnal rájött, hogyan kell mostantól szórakoztatni! Mert van az a pénz, ugye, amennyiért korpás az ember haja.

Azonban hiába ült fel az immár RTL-es Majka is a kormánygyűlölők vonatjára. G. Fodor Gábor zseniális hasonlattal szúrt oda az arccal a kassza felé ácsingózó rappernek:

„De itt van Bödőcs Tibor, tehetséges, vicces is, működik is, nevetnek is rajta az emberek, de nem lesz belőle szavazat. Bödőcs videói is nézettek, mégis Bödőcs faluja is fideszes maradt. Majka dala egy lakodalmas rap, mint a Nézését meg a járását, de nem lesz belőle szavazat.”