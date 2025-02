Ahogy Bödőcs faluja is fideszes maradt, úgy Majka zenéjéből sem lesz szavazat

De itt van Bödőcs Tibor, tehetséges, vicces is, működik is, nevetnek is rajta az emberek, de nem lesz belőle szavazat. Bödőcs videói is nézettek, mégis Bödőcs faluja is fideszes maradt. Majka dala egy lakodalmas rap, mint a Nézését meg a járását, de nem lesz belőle szavazat