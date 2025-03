Reszkess, Orbán! Gálvölgyi és Hernádi akcióba lendült, bevetették a nehéztüzérséget

Felhévizy a héten konstatálta, hogy bizony kőkeményen elkezdődött a kampány. A baloldali szereplők egyre-másra jelentik be, hogy minden rosszallásuk, negatív előérzetük ellenére Magyar Péter mellé állnak. Havas Henrik, Kéri László és Petschnig Mária Zita után már a szocik két egykori prominense, Lendvai Ildikó és Molnár Gyula is beállt Magyar Péter mögé. Ha még idevesszük Alekoszt és a trágár Nagy Blankát is, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy fölöttébb érdekes csapat alakul Magyar Péter körül.