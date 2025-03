Kuncze Gábor borította a bilit, a tartalma azonban a saját fejére hullott

Ha egy laikus nézte volna meg ezt a beszélgetést, még annak is feltűnt volna az a mérhetetlen düh, erőszak és gyűlölet, ami áradt ezekből az emberekből. A két műsorvezető is megérne külön-külön egy-egy Poszt-traumát (ami késik, nem múlik), azonban most az exbelügyminiszterre fókuszálunk.

A Kuncze Gáborról alkotott teljes képhez álljon itt két megdöbbentő és felkavaró vélemény.

Schmidt Mária valahol azt írta az SZDSZ egykori elnökéről:

Kuncze egy önhitt mellékszereplő, akit a történelem feldobott a felszínre, magasra emelt, de ki is rostált, mert az arcmérete és a teljesítménye között túl nagy maradt az eltérés.

A zseniális Pilhál György pedig az alábbiakat fogalmazta meg egy korábbi Tollhegyenben az exbelügyminiszterről:

Kuncze-tréfa volt az is, amikor az Amerikában élő Wass Albert élete alkonyán hazatéréséhez magyar állampolgársági bizonyítványt kért tőle, ám ő csak egy ideiglenes fecnit ajánlott fel, bruhaha… Szintén jó vicc volt, amikor egy tüntetésen megbilincseltette Pongrátz Gergely ’56-os felkelőparancsnokot. De olyan is volt, hogy ő nevezett tréfának, »ócska műbalhénak« egy neki föltett kérdést: mikor fizeti vissza az SZDSZ az ötszázmilliós székháztartozását?

Immár sokadszor mondott csődöt az SZDSZ-es retorika. Kuncze csupán a régi elvtársak, Bánó András és Bolgár György heves bólogatásait tudja elérni ezekben az elvakult, gyűlölettel átitatott balos műsorokban.