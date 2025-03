Orbán Viktor könyörtelenül kiütötte Magyar Pétert, most jön a feketeleves

– Mint azt megtapasztaltuk, Magyar Péter szeret a levegőbe beszélni, homályos utalásokat tenni és oltári sokat kamuzni. Egyvalamit nem szeret, konkrét véleményt mondani. Orbán Viktor zseniális ötlete, túl azon, hogy a demokrácia ékes bizonyítéka, hiszen az emberek véleményét kikérni mindig a legdemokratikusabb út, még Magyar Péternek is hatalmas ütés. Mert most kénytelen lesz a Tisza Párt elnöke végre konkrét véleményt mondani. Most jön az a bizonyos feketeleves. Már nem lesz elég Weberrel Brüsszelben kvaterkázni, itthon is ki kell állni és el kell mondani az álláspontot nyíltan Ukrajnáról. Főhet Magyar Péter feje, annyi bizonyos – gondolta magában Felhévizy, majd szépen visszatette az R2-D2 impozáns dobozát a polcra – majd nyáron, békeidőben előveszi és összerakja. Most nagyon fontos dolgok történnek.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

