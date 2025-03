Hatalmas a botrány: Magyar Péter bizalmi embere beletörölte a lábát a magyar édesanyákba

Mint ismert, Petschnig Mária Zita amellett, hogy közgazdászként a Tisza Párt szakértői körének tanácsadója, a tiszás rendezvényen most is mellette ülő Kéri László felesége. A politológusról köztudott, hogy gyakorlatilag az összes eddigi balliberális jelöltet kiszolgálta. Magyar Péterrel sincs ez másképp, továbbá Kéri rendszeresen szerepel a Kontroll adásaiban is, amit Magyar Péter testvére, Magyar Márton indított.

Tisztán látszik, hogy mi történne, ha véletlenül Magyar Péter kerülne hatalomra.

A Tisza párt elnöke saját maga alatt vágja a fát, hiszen a rosszul megválasztott cimborák mellett a saját követőit is lépten-nyomon megalázza, semmibe veszi. Hiszen mindenkivel ordít, üvöltözik, a saját támogatóit, kollégáit becsmérli, felháborító stílusban beszél a nőkkel, és az újságírókat sem becsüli semmire, egyenesen a Dunába lökné őket.