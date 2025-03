Cseh Katalin hatalmas öngólja futótűzként terjed a neten

Daniel Freund beszédében kijelentette, hogy „az Orbán-kormányzat megtámadta a demokráciát”. Ezért szövetséget hoztak létre ellene, amelyben külföldi és magyarországi tagok is vannak. Majd azzal büszkélkedett, hogy nekik sikerült befagyasztaniuk a Magyarországnak járó EU-s pénzeket, hogy ezt hazánk ne kaphassa meg.

Ehhez kapcsolódott Cseh Katalin is, akit Donáth Annával együtt pontosan ezért a magyarellenes aknamunkájáért ebrudalták ki a választók Brüsszelből. Most is posztolt egy közös képet a hungarofób, Orbán-gyűlölő Freund társaságában, és a következőket írta alá:

„Daniel Freund német EP-képviselővel az Európai Parlamentben együtt küzdöttünk a korrupció ellen és a jogállamiság védelmében – most pedig egy olyan törvény ellen tiltakozunk, amely még tovább korlátozza a magyarok jogait. A Fidesz új törvénye nemcsak a Budapest Pride betiltását készíti elő, hanem minden tiltakozást el akar lehetetleníteni és az emberek megfélemlítését célozza. Ahogy eddig is, most sem maradunk csendben és nem hagyjuk, hogy a hatalom ilyen gyalázatos eszközökkel eltiporja a tőlük másképp gondolkodókat.”

A pride-párti tüntetés Fotó: Csudai Sándor

A német politikus megjelenésével és beszédével kapcsolatban Bohár Dániel is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán. Szerinte „megoldják, hogy a pénzüknél legyenek és bomlasszanak tovább” – utalt ezzel a korábban is külföldről finanszírozott sajtóra.

Daniel Freund bejelentette, hogy ezentúl Brüsszelből kell fizetni a hazai globalista sajtót

– hangsúlyozta Bohár Dániel bejegyzésében.