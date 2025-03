Brüsszelből hívott erősítést a Momentum, de így is nagyon kevesen jöttek össze a pride-párti tüntetésen

Daniel Freund is felszólalt a mai pride-párti tüntetésen. A közismerten magyarellenes német politikus – ahogy már korábban is – élesen kritizálta a magyar kormány döntéseit, köztük a gyermekek megvédésére irányuló legutóbbi döntését is.

Daniel Freund a pride-párti tüntetésen Fotó: Csudai Sándor

A baloldali Európai Parlamenti képviselő beszédét azzal kezdte, hogy Európa közepén és Magyarországon is van tapasztalat már az önkényuralmak megdöntésében, Közép-Európa és Magyarország már küzdött a jogállamiságért és a demokráciáért.

Mindezzel burkoltan párhuzamot vont a demokratikusan megválasztott magyar kormány és a korábban a magyarokra is rákényszerített rendszer között.

Daniel Freund szerint az itteni szabadság veszélyben van, és mindezt egy ember veszélyezteti, aki maga is szabadságharcos volt egykor és most önkényuralmi vezetővé vált – utalt Orbán Viktorra. A német képviselő azonban beszédében nem említtette a veszélyek között, hogy Magyarországon külföldről pénzelték a politikusokat, álcivileket és a média egy részét.

– Orbán az elmúlt 15 évben sorra támadta a szabadságjogokat, köztük a sajtószabadságot, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot – jelentette ki Daniel Freund.

Azonban az beszéde közben nem tűnt fel a baloldali EP-képviselőnek, hogy erősen kormánykritikus véleményét szabadon elmondhatta egy jóváhagyott és biztosított ellenzéki, pride-párti tüntetésen, amelyen az általa korlátozottnak gondolt sajtó is jelen volt.

A pride-párti tüntetés Fotó: Csudai Sándor

A német politikus a politikai oldalától már jól megszokott köröket sem hagyta ki. Daniel Freund azt hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán Viktor lop és az ellopott pénz inkább az oktatásra és a kórházakra kellett volna költeni. Ezek a gondolatok nem egyediek, korábban többször is támadták már ezzel a kormány, mindannak ellenére, hogy soha nem látott mértékben költöttek és fejlesztették az oktatást és az egészségügyet az elmúlt 15 évben.

Daniel Freund azt is kijelentette, hogy „az Orbán-kormányzat megtámadta a demokráciát”. Ezért szövetséget hoztak létre ellene, amelyben külföldi és magyarországi tagok is vannak. Majd azzal büszkélkedett, hogy nekik sikerült befagyasztaniuk a Magyarországnak járó EU-s pénzeket, hogy ezt hazánk ne kaphassa meg.

Az Orbán-kormányzat megtámadta a demokráciát. Ezért szövetséget hoztak létre ellene, amiben civilek és magyarországi tagok vannak. Büszkén mondja, hogy befagyasztották a Magyarországnak járó EU-s pénzeket, hogy ne kaphassa meg Magyarország, mert korrupt vezetője van.

Szavaiból az is kiderült, hogy mindezt azért tették, mert nekik nem tetsző kormányzat vezeti Magyarországot.

Zárásul atz is elmondta, hogy Európa a tüntetőkkel van, és a „korrupt Orbán kormánynak” azt üzenik, „hagyják abba a szabadságjogaik megsértését és a lopást”.