Politikai korrupció: bemutatjuk az Amerikából pénzelt magyarországi médiumokat

A guruló dollárok egyik legnagyobb hazai kedvezményezettje a Telex. A Telex Akadémiájának finanszírozásból az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – magyarul: demokrácia, emberi jogok és munkaügyek hivatala) nevű szervezete több mint 740 ezer dollárral, majdnem háromszázmillió forinttal vette ki a részét. Mindez kiemelkedő, de korántsem az egyetlen tétel azok közül, amelyek bizonyítják:

az USA globalista-liberális vezetése óriási pénzekkel támogatta a magyarországi dollármédiát.

Ráadásul ez csak egyetlen csatorna volt, ugyanis az USA-pénzek mellett Brüsszel, valamint különböző liberális alapítványok is hatalmas összegeket juttattak a hazai dollármédiumoknak.

A 444 kiadója is kapott több tíz millió forintot a USAID-től. Fotó: NurPhoto via AFP

A 444.hu kiadója több tízmillió forintot kaphatott a tengerentúlról

Így például komoly pénzekben részesült a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt. is Washingtonból. A USAID-pénzek kapcsán egy témában született – a pénzeket megvonó új washingtoni vezetéssel kritikus – írásuk végén azt jegyezték meg: „A Magyar Jeti Zrt. szakmai szervezeteken keresztül szintén részt vett az Egyesült Államok költségvetése által finanszírozott programokban. Fontos projekteknek teremtett ez lehetőséget (például stúdióépítés, a Qubit tudományos rendezvényei), ezek a források együttesen a kiadó éves költségvetésének mindössze kettő–négy százaléka közé tehető részét tették ki az érintett években" – írta a 444.hu.

Mindez valójában több tíz millió forintnak megfelelő dollár folyósítását jelenthette a 444 kiadója számára, ugyanis bár negyedmilliárd forinttal kevesebb nettó árbevételre tett szert a Magyar Jeti Zrt. 2023-ban, mint 2022-ben, azonban így is több mint nyolcszázmillió folyt be az említett év során a cég kasszájába.

Sőt az egyéb bevételekkel kiegészítve csaknem egymilliárd volt a 444 kiadójának bevétele 2023-ban, az utolsó üzleti évben, amiről hozzáférhető információkkal rendelkezik a nyilvánosság.

Ahogy arról a Magyar Nemzet tavaly júliusban beszámolt, a 444 támogatói között megtalálhatjuk a hazánkban működő amerikai nagykövetséget is, amely a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs közös, tengerentúli pénzeket elosztó dollárpályázatán addig 16 millió forintot nyert el.

Dolláreső az álhírgyártóknak

A politikai korrupciót tápláló követségi pénzfizetések ugyanakkor nem egy balliberális médiumot segítettek hazánkban, így

például a szír repülőgéppel kapcsolatos álhírt leközlő Magyar Hangot, az Átlátszót, a Klubrádiót, a Jelen hetilapot, a Magyar Narancsot, a Tilos Rádiót, a Telexet, valamint egy sor helyi balliberális médiumot. Utóbbiak között található a Debreciner, a Nyugat.hu, a Szabad Pécs, a Borsod 24, a Szol 24 és a Szabolcs 24. Az Ökotárs és a januárban távozott David Pressman vezette amerikai nagykövetség már a 2024. januári első körben összesen több mint 115 millió forintot osztott ki a szerkesztőségek között.

Ezt követően második körben hét pályázat nyert támogatást, összesen 30,4 millió forint értékben, ebben a fordulóban az Élet és Irodalom, az influenszereket tömörítő Fókusz Stúdió, a Magyar Narancs, a Szegeder, az eNyugat, a Revizor Online és az Első Pesti Egyetemi Kiadó kapott milliókat.

Végül harmadik körben 26 pályázat nyert támogatást, összesen 173,2 millió forint értékben.

Az úgynevezett A kategóriában a „független média támogatása” címszó alatt a 444, az Alinda Edith-ed, az Átlátszó, a Balzac, újabb körben a Borsod24, a Szol24 , a Szabolcs24, a Csaladinet.hu, újból a Debreciner, a Fókusz Stúdió, a Telexhez tartozó G7, a Greenfo, a Hallgató Magazin, ismételten a Jelen, a korábban különböző balliberális pártalapítványok által pénzelt Kecsup, a Klubrádió, a Tóta W. Árpád vezette Kispolgár, az álhírgyártó Magyar Hang, a NINCS online folyóirat, a Nyugat, a 444 kiadójához tartozó Qubit, a Revizor, ismételten a Szegeder, valamint a Tilos Rádió javára ítéltek meg dollárokat.

A B kategóriában, „újságíróképzés és médiaedukáció” címszó alatt pedig a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület, a Nógrádi Grund Klubhálózat, a Roma Sajtóközpont, illetve a Transparency International Magyarország Alapítvány juthat amerikai forráshoz.

Az még nem világos, hogy ezek a pénzek végül megérkeznek-e a magyarországi kedvezményezettekhez, Donald Trump amerikai elnök felfüggesztő döntése ugyanis ezekre is vonatkozott.

A USAID vezetője tárgyalt a magyarországi dollármédiumokkal

A magyarországi dollármédia ipari méretű finanszírozása két évvel ezelőtt, Samantha Power budapesti látogatását követően kapott új lendületet. A USAID vezetője akkor egy sor médium újságíróival tárgyalt is Budapesten.

Power arról beszélt ezen a szerkesztőségek munkatársaival, hogy miként tudnák növelni a közönségüket, és hogyan tudnának fenntartható bevételi csatornákat kialakítani.

Tehát a USAID vezetője két évvel ezelőtt hazánkban is a finanszírozásról tárgyalt a dollármédiumok vezetőivel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Kulcsszerepben Gyurcsány egykori tanácsadója

Sőt egy fotó megerősíti, hogy Polyák Gábor, a 2022-es baloldali miniszterelnök-jelölt sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnöki hivatalának tanácsadója külön is találkozott Samantha Powerrel és David Pressmannel. Alig egy évvel azután, hogy Polyák a 2022-ben elbukott, külföldről finanszírozott ellenzéki összefogás munkáját segítette.

Fontos adalék, hogy éppen a függetlennek nehezen nevezhető Polyák vezeti azt a Mérték Médiaelemző Műhelyt, amely – a Brüsszel által is preferált Ökotárs Alapítvány segítségével – eldöntötte, hogy mely dollármédiumok kaphassanak amerikai forrásokat.

Ugyanakkor a USAID adataiból az is kiderül, hogy Power látogatása előtt is érkeztek újságíróknak pénzek az USA-ból Magyarországra. Az úgynevezett Független Újságírók Alapítványa például 2018-ban 24 838 dollárban részesült, azaz mai árfolyamon közel tízmillió forintot kapott újságírók képzésére az amerikai külügytől a Public Diplomacy Programs keretében, melynek célja az amerikai külpolitika támogatása. Még 2020–2021-ben 19 ezer dollár érkezett egy társadalmi párbeszéd megszervezésére az 1945-ös hatásokról, míg 2019–2020-ban 18 ezer dollárt kapott ez az újságírói alapítvány az 1989-es megemlékezéséhez. A jelenleg egyfős alapítvány utoljára 2022-ben adott le pénzügyi beszámolót, viszont néhány éve még a Direkt36 nevű, Soros Györgyék által is pénzelt portállal közösen gyűjtötte az egyszázalékos adófelajánlásokat.