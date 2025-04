Kiderült Magyar Péter hatalmas titka, Kunhalmi Ágnes nem tudta tartani a száját

Azt már eddig is tudtuk, láttuk, hogy egyre több baloldali politikus, megmondóember, felkent szakértő áll be Magyar Péter mögé. Havas Henriktől, Lendvai Ildikón, Molnár Gyulán, Nagy Blankán, Pankotai Lilin, Kéri Lászlón, Bródy Jánoson keresztül egészen VV Alekoszig tart a lista. Természetesen ezek a nevek nem húzónevek, sőt sokkal inkább lehúzó figurák. Van, akiket ezek közül az Orbán-gyűlölet, van, akiket a gyors karrier lehetősége sodort a Tisza Párt mellé. A politikai túlélés lehetősége miatt pedig jelenleg regnáló politikusok is hízelegnek a slim fit inges Brüsszel Petinek. Ilyen Tordai Bence, Hadházy Ákos és maga Gyurcsány Ferenc is. Gyurcsány Varju újpesti győzelme után már nem is titkolta, hogy mi a cél, össze kell fogni, koordinálni kell majd a jelölteket.