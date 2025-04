Gálvölgyi nem fér a bőrébe, megint Orbánékat szapulta

Gálvölgyi János volt a Klikk TV Erősítő című műsorának a vendége. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is. A műsorvezető most érezhetően igyekezett a politikai állásfoglalás irányába terelni a beszélgetést, Gálvölgyi mosolyogva hárított is, mondván, ő sohasem politizált (sic!) és most sem engedi magát csőbe húzni.