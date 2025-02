Pintér Béla, a libsik vezérlő csillaga vérlázító módon, arcátlanul hülyézte le Orbánékat

Minden szavából süt a nagyképűség, a kivagyiság és a liberális felsőbbrendűség. Pintér ismét elmondta, amit már oly sokszor hallottunk: magas művészet, színvonalas kultúra csak és kizárólag a baloldalon létezik. Ahogy mondta is, szerinte hót tehetségtelen emberek sora dolgozik a jelenlegi kultúra irányításban. Hiszen az ő olvasatában a tehetség is csak baloldali lehet, ahogy a humor is. Hiszen mi itt a jobboldalon barbár, kulturálatlan, tájékozatlan bunkók vagyunk, akik vakon szavaznak a gonosz Fideszre.

A baloldalon Pintér minden rendezése, megszólalása ámulatot vált ki. A Telex-interjú előtt például a szintén Orbán-gyűlölő Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu, Insta-sztorijában tapsikolt örömében, hogy nyilatkozik az ikonja.