Magyar Péter ismét az ATV-ben szemtelenkedett, Krug Emília csak pislogott

Most is az történt, hogy egy kellemetlen kérdés után elszakadt a cérna Magyarnál, és elkezdte kioktatni a műsorvezetőt arról, hogy mit kellene kérdeznie, mi a fontos téma.

– Én nem fogok itt hajnalban elkezdeni jogászkodni, higgye el! Jogász vagyok, elég sok jogásszal dolgozunk, és higgye el, mindent meg lehet oldani. (…) Mindennek rendelt ideje van, nem véletlen mondtam az Út a börtönbe programot, ami csak egy fantázianév, de nagyjából a független igazságszolgáltatást takarja.

Azt eddig is tudtuk, hogy Magyar nem bírja a kritikát, sőt azt sem, ha kellemetlen kérdéseket kap. Azonban most bebizonyosodott az is, hogy már az sem tetszik neki, ha a saját mondatairól, illetve a jövőbeli terveiről kérdezik.