Uj Péter és az egész független, objektív bagázs megkapta a magáét

A legutóbbi viharos sikere után (281000 megtekintés!), amikor is Majkának mutatott görbe tükröt a népszerű AI-zenész, most ismét új dallal jelentkezett. Ezúttal azonban igazi méhkasba nyúlt, hiszen a komplett balos médiáról énekelte meg az igazságot. A Telex és az Uj Péter nevével fémjelzett 444.hu különös bánásmódban részesült, őket nevén is nevezte Wellor. Az új dal a szokásokhoz híven pörgős, dallamos és természetesen a kőkemény szövegével hamar be fogja lopni magát az internetes közönség szívébe.