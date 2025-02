Elon Musk gyerekébe törölték a lábukat a balos propagandisták

Trump győzelemét egész egyszerűen nem képes kiheverni a baloldali médiagépezet, még Magyarországon is bele vannak betegedve a korábbi elnök visszatérésébe. Trump tornádószerű intézkedéseit látva pedig napról napra egyre nagyobb a frusztráció és az elkeseredettség. Ennek természetesen minden fórumon hangot is adnak. Egyre-másra jelennek meg cikkek Trump lejáratására, és ebből a negatív hírdömpingből értelemszerűen az elnök közvetlen környezete sem maradhat ki, így Elon Musk is felkerült a baloldali megmondóemberek céltáblájára.