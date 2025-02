Kiderült Havas Henrik félve őrzött titka, lehullt az álarc

Kikre is gondolt Havas? Nem nehéz kitalálni: Lengyel László, Csillag István, a Pénzügykutató nagyasszonya, Petschnig Mária Zita, kedves férjével Kéri Lászlóval karöltve, vagy éppen a tudományos szocializmus nagy ismerője Ágh Attila is felsorakozott már a Tisza Párt elnöke mögé. Alakul a csapat, régi kipróbált harcedzett elvtársak ők.

Havas, aki szereti magát függetlennek, sőt sokszor keresztény , konzervatív MDF-esnek maszkírozni, egyik friss Facebook posztjában elárulta saját magát, kikotyogta a féltve őrzött titkát, amit mindig is leplezni akart a nagyközönség előtt. Felsorolta, kiket tart nagyra, önmagáért beszél a névsor.

„A Fordulat és reform dolgozat szerzői mutatták be a dolgozatukat Pozsgay Imre jóváhagyásával. A szerzők a Pénzügykutató Rt. munkatársai voltak. Lengyel Laci, Csillag István, sőt, még Matolcsy György is köztük volt. Mindannyian tudtuk, akik jelen voltunk, hogy nincs mese, itt a vége. […] Én csak arra vagyok kíváncsi, hogyan ér véget az, ami most van. Ennek a kurzusnak még nevet se tudok adni. Annak idején a reformkommunisták valóban tudták, hogy elkerülhetetlen a rendszerváltás. Pozsgayn kívül még ott voltak: Németh Miklós, Glatz Ferenc, Kukorelli István, nem is sorolom tovább a neveket. Most milyen neveket soroljunk föl? A renegát Matolcsy Györgyöt? A szóra sem érdemes Lázár Jánost, aztán a mindent überelő Nagy Mártont, Rogán Antalt…? Te Jézus, Mária! […]”