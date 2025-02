Nagyon durva: mutatjuk, mi a közös Magyar Péterben, Gyurcsányban és Richard Gere-ben

Gere harcos demokrata, ezt többször is bizonyította. Emlékezetes alakítása volt, amikor még 2019-ben, az olaszországi Toscanában töltött családi pihenését megszakítva, a mintegy százhúsz bevándorlóval a fedélzetén a Földközi-tengeren köröző Open Arms NGO-hajó fedélzetére sietett, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról a civil szervezeteket és a bevándorlókat. A spanyol zászló alatt hajózó katalán Open Arms fedélzetén egy ­PR-videót is készített, amelyen arra kérte a civil hajó kikötését megtiltó olasz kormányt, hagyja abba az „emberek démonizálását”, helyette inkább segítsen rajtuk.

Az amerikai színész ételt oszt a fedélzeten. Fotó: MTI/AP



– A legtöbb ember migránsként emlegeti őket, de nekem ők menekülő menedékkérők, fogalmazott az amerikai színész, majd azt is hozzátette, hogy a menekültellenességnek a világon mindenhol be kéne fejeződnie, és le is fognak állni, ha mi azt mondjuk – nyomatékosította szavait.