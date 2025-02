Magyar Péternek befellegzett, Nagy Ervin vérlázító arroganciája nagyon sokba kerülhet

Erre remek apropóul szolgáltak a közéleti történések, és azon belül Magyar Péter ripacs barátjának az újabb ámokfutása.

A Hír TV Célpont című műsora behatóan foglalkozott Nagy Ervin viselt dolgaival. Az adásban felidézték, Nagy Ervin az elmúlt években beállt a balliberális megmozdulások élvonalába, szinte az összes Tanítanék mozgalom által szervezett tüntetésen felszólalt, ott volt a FREE SZFE-demonstrációkon is és akadt olyan eset is, amikor egy műanyag tojással üvöltözött a Kossuth téren, ugyanis nem értett egyet a pedagóguséletpálya-törvénnyel. De feltűnt már Karácsony Gergely mellett is, és ott volt David Pressman furcsa, amerikai szektagyűlés-jellegű vacsoráin is.