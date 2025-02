Magyar Péternek lefagyott a mosoly az arcáról, megrogyott a váratlan pofontól

Pedig szokásukhoz híven még most is a Tisza Párt vezetését prognosztizálták, azzal a különbséggel, hogy már nem tartják a röhejes 10-11 százalékos előnyről szóló propagandaeredményeiket, csupán pár százalékpontos előnyt mutatnak a legfrissebb adataik. De mivel már csökkenő tendencia szerepel a kutatásokban Magyar Péternek lefagyott a mosoly az arcáról, és igyekezett elhallgatni a követői elől ezeket a felméréseket.

Magyar, aki a légy zümmögését is kiposztolja, ha úgy érzi, hogy előnyös a számára, most nagyokat hallgat. Nem véletlenül. Megrogyott a nem várt pofontól. Azt szerette volna, ha továbbra is elmesélhetné az elvakult követőinek, hogy ő és gyakorlatilag csak az internet világában létező pártja szinte napról napra jobban és jobban előzi Orbán Viktort és a Fideszt. Na ennek lett most látványosan vége.

A Magyar Nemzet korábban részletesen feltárta a baloldali kötődésű kutatók – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, a Republikon, a Závecz Research és az Idea Intézet – hálózatszerű együttműködését, a módszereiket, amivel igyekeznek befolyásolni a közvéleményt.

Mostanra azonban jól látható, hogy már saját közvélemény-kutatásaikat is rendre cáfolják a baloldalhoz köthető manipulációs kerekasztal egyes intézeteinek vezetői. Miközben tavaly október óta sorra hozzák nyilvánosságra azokat a felméréseket, amelyek a Tisza Párt előnyét mutatják a kormánypártokkal szemben, a 21 Kutatóközpont, a Medián és a Republikon vezetői arról beszélnek: félrevezetőek a kutatásaik, valójában nem is vezet Magyar Péter pártja.