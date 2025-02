Meglepő, kiszivárogtak a Mere magyarországi árai, ennyivel lesz olcsóbb

A Mere, az orosz kiskereskedelmi boltóriás több európai országban is jelen van, hozzánk legközelebb Szerbiában működteti hálózatát a cég. Sokan az orosz Lidlként kezdték emlegetni a Merét, ám inkább hajaz a Metróra, hiszen az orosz bolt belső kialakítása egy raktárra hasonlít, a termékeket ugyanis nem polcokon, hanem közvetlenül a raklapokról kínálják – olvasható a Mindmegette cikkében.

Kiszivárogtak a Mere magyar árai, több furcsaság is van a listán

A Mere nyitása tavaly ősszel elmaradt, és több hónapig semmi új információ nem látott napvilágot; úgy tűnt, talán mégsem valósul meg az orosz boltlánc hazai terjeszkedése. Az új év első napjaiban azonban megjelent egy új álláshirdetés, melyben kollégákat toboroz a Mere hazai leányvállalataként azonosított TS Retail Kft., emellett a Világgazdaság tudomást szerzett arról is, hogy habár továbbra is tervezi az orosz fél a boltnyitást, eddig nem adott be engedélyeztetési kérelmet a kormányhivatalhoz.