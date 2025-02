Karácsony körül valahogy mindig felbukkannak a wallisosok

Karácsony Gergely botrányainak visszatérő eleme, hogy azokban biztosan érintett egy korábbi Wallis-dolgozó vagy épp a cégcsoport tulajdonosa. Ez utóbbira példa Rákosrendező ügye, amelyben a főpolgármester mind magasabbra igyekszik tornázni a tétet.

Veres Tibor a Rákosrendezőn

Miközben a főváros úgy tesz, mintha valamiféle szabadságharcot folytatna a kormánnyal szemben a rákosrendezői fejlesztés kapcsán, a főpolgármester és körének korábbi lépései nem éppen az önzetlenségről tanúskodnak. A napokban kiderült ugyanis, hogy Karácsonyék Veres Tibor Wallis-tulajdonossal közösen akarták megszerezni a területet először 2023-ban.

Mint azt a Metropol megírta, a fejlesztésre Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök hívta fel a főpolgármester figyelmét, majd Veres Tibor WING nevű cége próbált pályázni a beruházásra. A WING a Wallis ingatlanfejlesztő vállalkozása, amely terveket készített a terület felvásárlására és hasznosítására, valamint konkrét vételi ajánlattal próbálta megszerezni az ingatlant. A projekt látványterveiből az derült ki, hogy a főpolgármester által hangoztatott „parkosítás” helyett lakó- és irodaépületeket húztak volna fel az új városnegyedbe.

A Wallis terveiből végül nem lett semmi, pedig Bajnai Gordon szövetségese, Veres Tibor még kerülőúton is próbálkozott: a Rákosrendezővel szomszédos telket tulajdonló BVSC-t próbálta felvásárolni, hogy így jusson közelebb a földterülethez, ám ez az üzlet is meghiúsult.

Bajnai és a Városháza-gate

S ha már Bajnai Gordon: a korábbi Wallis-vezér rendszeresen feltűnik főszereplőként a baloldal legnagyobb botrányaiban. A budapesti Városháza eladása kapcsán például Bajnai tárgyalt a reménybeli befektető Rahimkulov testvérek képviselőjével. A megbeszélésről szóló hangfelvételek világossá tették: Bajnai nem egyszerű mellékszereplő volt, hiszen nagyon pontos ismeretekkel rendelkezett a városházi viszonyokról. Mint azt a fővárost vezető hatpárti koalíció kapcsán elmondta, ha „itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen” – utalt Bajnai a korrupciós pénzekre.

Bajnai ajánlásával: Kiss és Tordai

S ha már az úgynevezett jutalékos rendszernél tartunk, a Városháza-gate hangfelvételei szerint ennek egyik legfontosabb figurája Kiss Ambrus korábbi főpolgármester-helyettes volt. A politikus jelenleg a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, de korábban, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején Kiss fontos hivatalnok volt, aki a politikába Karácsony Gergely 2019-es megválasztásakor tért vissza.

Tordai Csabának, a főpolgármester jogi főtanácsadójának neve szintén elhangzik a felvételeken: ő állítólag „nem pénzezik”, ellenben minden anyagot átnéz, ami a városvezető asztalán landol. A hangfelvételek szerint lényegében ők ketten, Kiss és Tordai irányítják a Városházát. Ennél is fontosabb, hogy – szintén a Városháza-gate hanganyagai szerint – mindkettőjüket Bajnai Gordon ajánlotta Karácsony Gergely figyelmébe.

A guruló dollárok botránya

Bajnai nemcsak a Városháza ügyében került a középpontba, hanem a baloldal kampányai kapcsán is: az általa is tulajdonolt DatAdat az a vállalat, amely 2019 óta lebonyolítója a baloldali pártok kampányainak. Többek között ők fejlesztették ki a Gyurcsány Ferenc és más politikusok oldalán használt chatbotokat, összességében a DatAdat felelt az egyesült baloldal digitális kampányáért a 2019-es és 2022-es választásokon.

Ezzel el is érkeztünk a guruló dollárok botrányhoz: a 2022-es országgyűlési választás idején mintegy hárommilliárd forintnyi dollár érkezett az Egyesült Államokból az ellenzékhez. Az összeg számottevő része a Bajnai-féle DatAdatnál landolt. Ráadásul az amerikai pénzeket az Action for Democracy (A4D) nevű szervezet utalta tovább a magyarországi pártoknak és álcivil szervezeteknek: az A4D vezetője Korányi Dávid, aki korábban Bajnai mellett dolgozott államtitkáraként.

A 99 Mozgalom egyre nagyobbra növő ládikói

A Karácsony Gergely körüli Wallis-szál fontos figurája Perjés Gábor. Korábban ő is a cégnél dolgozott, emellett a főpolgármester pénzhordó embere. Ismert: Perjés 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 506 millió forintot fizetett be készpénzben, döntően euróban és angol fontban, tizenkilenc alkalommal a Karácsony miniszterelnöki ambícióit segítő 99 Mozgalom bankszámlájára. A pénz eredete a mai napig tisztázatlan: Perjés szerint azok adománygyűjtésből származnak, Karácsony, kicsi majd nagy adománygyűjtő ládákról beszélt, ám büntetőeljárás indult, és Perjést mindezzel összefüggésben meg is gyanúsította a nyomozó hatóság.

Jól látható tehát, hogy lényegében bármelyik, Karácsonyhoz kapcsolódó botrányt igyekszünk felfejteni, mindenfelé korábbi Wallis-alkalmazottakba, -vezetőkbe vagy épp a tulajdonosba botlunk. Így van ez a mostani esetben, a Rákosrendezőre tervezett fejlesztés ügyében.

Borítókép: Karácsony Gergely és Bajnai Gordon (Forrás: Facebook)