Bajnai elismerte, részt vett a Városháza eladásáról szóló egyeztetésen

Legutóbb éppen egy olyan hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Gansperger Gyula beszélt arról, hogy a fővárosban az értékes ingatlaneladások egy jutalékos, vagyis korrupciós rendszer keretei között zajlanak. A baloldali üzletember beszámolt arról is, hogy Bajnai Gordon korábban két személyt ajánlott Karácsony Gergely figyelmébe. Az egyikből, Kiss Ambrusból főpolgármester-helyettes lett, míg a másikból, Tordai Csabából jogi főtanácsadó. Gansperger közölte azt is, hogy Tordai „nem pénzezik”, Kiss Ambrus viszont részesül a korrupciós pénzekből.

A felvétel nyilvánosságra kerülését követően Karácsony Gergely polgármester, illetve helyettesei sajtótájékoztatón tagadták Gansperger szavait és perrel fenyegették meg a sajtót.

Mint köztudott, a Városháza-gate-ként elhíresült botrányt az Index robbantotta ki: a portál november 4-én írta meg, hogy a főváros el akarja adni a Budapest egyik szimbólumának számító Városházát. Az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére, másnap azonban az Index konkrétumokkal szolgált: bemutatta azt a szerződést, amelyben Berki Zsolt cége, a Northern Rock Kft. megbízott egy ingatlanközvetítőt a Városháza értékesítésével. Karácsony ismét tagadott, ezután közölte első videóját a Városháza ügyében Anonymus: ezen a már fent említett Gansperger Gyula részletekbe menően mesélte el, miként szerezte meg korrupciógyanús körülmények, Berki Zsolt közreműködésével a főváros egyik XXII. kerületi ingatlanát már Karácsony főpolgármestersége idején.

Az ügy újabb fejezetét az adta, amikor Karácsony bejelentette, hogy a főváros tervpályázatot ír ki a Városháza előtti park felújítására. Ezután azonban újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője tárgyalt üzletemberekkel a Városháza lehetséges eladásáról, és arról, hogy a park valójában csak a politikai színjáték kelléke. Karácsonyék ezután is tagadták az ingatlan eladásának szándékát, s azt sugallták, hogy Barts csupán piackutatás céljából beszélgetett befektetőkkel, ráadásul nem is mostanában. Anonymus soron következő videója azonban ezt az állítást is megcáfolta, rögzítve, hogy az egyeztetésre idén májusban került sor. Bartsot végül bűnbaknak próbálta megtenni a főváros vezetése, ám végül nem rúgták ki, csupán fegyelmit kapott.

A Városháza-gate tovább gyűrűzött, Anonymus szerint a Városháza miatt legalább öt, külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak, amelyre bizonyíték is van.

A bizonyítékoknak fontos szerepük lehet, a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis nyomozást rendelt el a Városháza ügyleteivel összefüggésben.

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)