Most újból mikrofonvégre kapták Kunhalmit. Ezúttal a Klikk TV Mélyvíz című műsorában lépett fel, és most sem kellett csalatkoznunk, azt mondta, hogy a Fidesz nemes egyszerűséggel megszüntette azt a választókörzetet, ahol már kétszer is győzni tudott.

„A Fidesz így akart megszabadulni tőlem, de ez nem fog neki sikerülni.”

Mint azt korábban már megírtuk, nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.