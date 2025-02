Magyar Péter legnagyobb félelme valóra vált, Gyurcsány embere borította a bilit

Ezen kívül is számos jel mutat arra is, hogy megköttetett a paktum Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között. Magyar Péterék a DK-val közösen szavazták meg a főváros Karácsony Gergely-féle csődköltségvetését és Brüsszelben is koalícióra léptek Magyarország ellen. Ennek ellenére Magyar Péter tagadja, hogy Gyurcsánnyal együtt szeretne működni a későbbiekben. Bár a DK elnöke már célozgatott arra, hogy csak egy Tisza–DK-koalíció tudja leváltani Orbán Viktor kormányát, titok övezi a megállapodást. Magyar Péter retteg attól, hogy fény derül a tényleges együttműködésre, mert az gyakorlatilag bizonyítaná, hogy ő is Gyurcsány Ferenccel képzeli el a jövőt.