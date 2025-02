Neoliberális vezérkar jelent meg Magyar Péter körül

A honlapon megtalálható információk szerint a workshop több mindenre is alkalmas volt. A foglalkozáson például „feloldották a pénzzel kapcsolatos félelmeket”.

Érdekesség, hogy akik a workshop segítségével szerettek volna megbarátkozni a pénzzel, azoknak bizony jócskán a zsebükbe kellett nyúlniuk, a hatórás foglalkozás ugyanis a weboldal archivált verziójának adatai szerint csaknem negyvenezer forintba került fejenként, akik pedig még jobban szerették volna magukhoz vonzani a pénzt, ők „akciósan” hozzájuthattak a VIP-csomaghoz, amely csaknem hatvanezer forintba került.

Akinek a pénzzel nem, de az életmódjával voltak problémái, a „Farkas-szemlélet” nevű kurzus során fejleszthette magát. A honlap leírása szerint a „Farkas-szemlélet segít áttörni az üvegplatfont, legyőzni a mentális gátat”.

Megkopott szakértők

A baloldali szakértők szintén tanyát vertek a Tisza Párt körül, így Raskó György is, aki korábban a Momentum, majd Márki-Zay Péter mögött is feltűnt. A Tisza Párthoz csatlakozása után alig telt el egy hónap, de máris akkora botrányt csinált, hogy Magyar Péter a sok zűrös ügye mellett még emiatt is magyarázkodásra kényszerült.