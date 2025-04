Az öt legjobb Gene Hackman-film – Francia kapcsolat + videó

A Gene Hackman filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet a Magánbeszélgetés (The Conversation) című krimi érte el, a negyedik pozíciót egy kultikus háborús mozi, A híd túl messze van (A Bridge Too Far) szerezte meg, a bronzérmet egy ikonikus gengsztermozi a Bonnie és Clyde hódította el, az ezüstérmes alkotás pedig a Lángoló Mississippi (Mississippi Burning) című mozi lett. Ezen a héten már győztest hirdetünk, azonban mielőtt ezt megtennénk nagyon fontos azt elmondani, hogy a Gene Hackman filmjeit bemutató mini toplistánkon nagy valószínűséggel az élen végzett volna a Nincs bocsánat (Unforgiven) című alkotás, amiért Hackman megkapta második Oscar szobrocskáját is. Azonban ezt a művet már Clint Eastwood filmjeinek a bemutatásakor tárgyaltuk, így nem került fel a mostani listánkra. Az első helyet így egy szintén nagy klasszikus, a Francia kapcsolat (The French Connection) szerezte meg, amiért Gene Hackman az első Oscar díját zsebelte be.

1.Francia kapcsolat (1971)

Eheti mozink egy amerikai krimi-thriller, amelyet William Friedkin rendezett. A film egy valós eseményeken alapuló drognyomozás történetét meséli el, és a '70-es évek egyik legnagyobb hatású akciófilmjének tartják. A film Robin Moore 1969-es, szintén The French Connection című könyvén alapul, ami valós eseményeket dolgoz fel. A könyv két new york-i nyomozó, Eddie Egan és Sonny Grosso munkájáról szól, akik egy hatalmas, több millió dolláros francia heroincsempész hálózatot lepleztek le az 1960-as évek elején.

Fotó: Mafab.hu

A film főszereplői őket mintázzák – Gene Hackman karaktere például Eddie Eganról lett mintázva (őt hívták a valóságban is "Popeye"-nek). A mozi 5 Oscar-díjat nyert, köztük a Legjobb film, Legjobb rendező, Legjobb férfi főszereplő (Gene Hackman), Legjobb adaptált forgatókönyv és Legjobb vágás kategóriában.