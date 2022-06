Az öt legjobb Clint Eastwood-film – Nincs bocsánat

Az eddig bemutatott filmektől eltérően ezt az alkotást Eastwood a színészi alakítás mellett rendezőként és producerként is jegyzi, illetve a film zenéjének méltán híres főtémáját is ő komponálta.

3. Nincs bocsánat (1992)

A Nincs bocsánat forgatókönyve húsz évig porosodott, amíg Eastwood felfedezte magának. A film gyakorlatilag egy antiwestern, hiszen bár végig használja a westernfilmek megszokott kliséit, stílusjegyeit, karaktereit, mégis minden alak kilóg abból a ráosztott hagyományos szerepből, amit a néző eddig elvárt egy klasszikus westerntörténettől. Eddig ugyanis a western a jó és a rossz ősi szembenállásáról szólt, ahol egyfelől volt a feddhetetlen erkölcsű, de ugyanakkor az igazságért a végsőkig harcoló főhős és vele szemben pedig a gonosz, megátalkodott, de szintén rendkívül erős és okos ellenség alakja. Ez volt a klasszikus felállás. A Nincs bocsánatban azonban a Clint Eastwood által alakított William Munny egy kiöregedett, egykor kegyetlen és brutális bérgyilkos, aki az időközben elhunyt felesége hatására jó útra tért és egyedül neveli két gyermekét egy farmon. De mégis elvállalja, hogy pénzért levadászik két marhahajcsárt, akik brutálisan megvertek és elcsúfítottak egy prostituáltat. Ezen a ponton is eltér a megszokott kliséktől a történet, hiszen a klasszikus westernekben a gyönyörű, erkölcsös, szelíd úrhölgyek megsegítésére sietnek a főhősök, itt azonban romlott erkölcsű örömlányoknak mennek segíteni és ráadásul nem szívjóságból, hanem pénzéért a szereplők.

Parádés szereposztás, legendás alakítások Fotó: Epsilonreviews.com

Munny két társával, a régi barátjával Ned Logannal (Morgan Freeman) és az ifjú Schofield kölyökkel (Jaimz Woolvett) el is indul elvégezni a munkát. Azonban egy olyan városba vezet az útjuk, amelyben sajátos törvények uralkodnak, méghozzá a Gene Hackman által alakított, könyörtelen Little Bill Daggett seriff által hozott szabályok. Daggett könyörületet nem ismerő alakjában visszaköszönnek bizonyos párhuzamok a Rambo első részének gonosz, pökhendi seriffjével (Brian Denneghy emlékezetes alakítása), hiszen ott is a rend érdekében, a rend fenntartása érdekében gonoszkodik a törvény embere.