Orbán Viktor Marco Rossi pozíciójáról: Nix ugribugri!

„Nix ugribugri. Rossi a mester!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő arra reflektált, hogy – mint ahogyan arról lapunk is beszámolt –

Marco Rossi maradt a magyar nemzeti labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az MLSZ éppen a magyar labdarúgás napján, azaz november 25-én tartotta elnökségi ülését, amelyen meghallgatták a szövetségi kapitány beszámolóját. Az ülés után kiadott közleményből kiderül, hogy a labdarúgó-szövetség vezetése is szerette volna a közös munka folytatását.

Orbán Viktor (középen), Marco Rossi és a kapitány segítője, Cosimo Ingusco (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén. A beszámoló során a szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.