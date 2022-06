Az öt legjobb Clint Eastwood-film – Piszkos Harry

Ez a film igazi nagyágyú, egy valódi kultuszfilm, illetve kultuszsorozat, hiszen összesen öt rész készült el belőle. Igen, kitalálták a Piszkos Harry nyerte el a negyedik pozíciót a listánkon. A nagy sikerű sorozatból az első epizódot az 1971-es Piszkos Harry (Dirty Harry) címűt választottuk, de szinte valamennyi rész idekerülhetett volna helyette. Azért esett végül a választás az első részre, mert ez az epizód adta meg az alaphangot, indította el Harry Callahan felügyelőt és rajta keresztül megjelenített jóképű, laza, bevállalós, de ugyanakkor sziklakemény nyomozó karaktert világhódító útjára.

4. Piszkos Harry (1971)

Callahan nyomozó, azaz Piszkos Harry nem csak a karaktert tette meg követendő és nem mellékesen nagyon jól jövedelmező példának, hanem Clint Eastwoodot is végleg beemelte az elismert hollywoodi színészek sorába. A filmet az a Don Siegel rendezte, aki a sorozatunk előző részében tárgyalt Szökés Alcatrazból című mozit is. Clint Eastwood játssza Harry Callahant, a San Franciscó-i rendőrt, aki időnként figyelmen kívül hagyva a törvény passzusait saját, meglehetősen kemény módszereivel száll szembe a bűnözőkkel. Annak ellenére, hogy eredetileg nem Eastwoodot szerették volna a producerek főszereplőnek – Frank Sinatra, John Wayne, Steve McQueen és Paul Newman neve is felmerült – olyan, mintha ráöntötték volna ezt a szerepet. Az a hűvös, de ugyanakkor bátor, vagány karakter nagyon szerencsésen találkozott Clint Eastwood stílusával. Ma már el sem tudnánk képzelni a Piszkos Harry szerepében más színészt.

Callahan nyomozó, azaz Piszkos Harry és az ő 44-es Magnumja Fotó: Mafab.hu

A film egy klasszikus krimi lenne, ha csak önmagában néznénk a történetet. De ez a film karakterisztikája, a szokatlanul kemény jelenetei, az erős párbeszédek, na és természetesen Eastwood színészi játéka miatt sokkal több, mint egy krimi. A Piszkos Harry a krimi műfajon belül, mondhatjuk azt, hogy külön műfajt teremtett.

A zsaru mint főhős ezúttal sokkal intenzívebb, keményebb, sokkolóbb formában jelent meg a filmvásznon, mint azelőtt bármikor.

Maga a bűnözés is keményebb lett a 70-es évekre fordulva Amerikában, ezért tudott ilyen elementáris erővel berobbanni Callahan felügyelő sokszor nagyon kemény, megalkuvást nem tűrő alakja.