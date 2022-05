Az öt legjobb Clint Eastwood-film – Szökés Alcatrazból

Ennek a nagy port felverő szökésnek a történetet meséli el Siegel filmje, a Szökés Alcatrazból. Frank Morris (Clint Eastwood) és két társa hosszas készülődés és szervezkedés után bizony megcsinálta a lehetetlent. Szokás mondani, hogy hollywoodi a sztori, de ezt bizony az élet írta. A történetet nagyon szerette a közönség, hiszen könnyű volt azonosulni az Eastwood által alakított laza, vagány, de ugyanakkor érző szívű főhőssel, aki megvédi magát, ha kell, és bátran kiáll az igazáért és a társaiért is.

A Clint Eastwood által alakított Frank Morris, kezében a körömcsipeszből átalakított vésővel Fotó: Sfilm.hu

A nyolcmillió dollárból forgatott film csak az államokban több mint 40 millió dollárt termelt. Morris alakja tökéletesen ráillett Eastwoodra, igazi cool figura, aki nem fecseg feleslegesen, de ha mond valamit, annak mindig súlya van. Érdekesség, hogy mind a főszereplő, mind a rendező járt már korábban az Alcatrazon. Don Siegel anyaggyűjtés céljából a még működő fegyházat látogatta meg a Riot in Cell Block 11 (1954) című munkájához. Clint Eastwood pedig a harmadik Piszkos Harry film, Az igazságosztó (1976) egyes jeleneteit vette fel itt.

Több későbbi filmre is hatással volt a Szökés Alcatrazból. A Nicolas Cage és Sean Connery főszereplésével 1996-ban készült Sziklára (Rock), illetve a Filmkép-sorozatunk előző részében tárgyalt Stephen King filmadaptációra, a Remény rabjaira (The Shawshank Redemption) is. De nem nehéz párhuzamot vonni a Halálsoronnal (The Green Mile) sem, hiszen ott is szerepel egy kisegér, Csengettyű úr, mint ahogy a Siegel-filmen is feltűnik Litmus spagettivel etetett egere, aki végül szintén sikeresen megszökik Morris zsebében a börtönszigetről. A Szökés Alcatrazból egy igazi régivágású mozi, ahol ugyan nincsenek látványos akciójelenetek, de a párbeszédek, a nyomasztó légkör és a nagyszerű színészi játék végig fenntartja a néző érdeklődését, hiszen annak ellenére, hogy ismerjük a történet végkifejletét, kíváncsiak vagyunk a megvalósításra.

Mivel nem találták meg soha a szökevényeket és a holttestük sem került elő, mind a mai napig körözés alatt állnak. Ezért a film is nyitva hagyja ezt a kérdést. A mozi egyik legnagyobb rajongója Quentin Tarantino, aki azt mondta az alkotásról, hogy szerinte Siegel legkifejezőbb filmje. Az izgalmas, nagyszerű kikapcsolódás, Clint Eastwood remek színészi játékával megfűszerezve, ezúttal listánkon az ötödik pozíciót érte el.

Idővonal: A Szökés Alcatrazból című filmet 1979-ben mutatták be, abban az évben, amikor az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság felvette a diplomáciai kapcsolatokat. Leonyid Brezsnyev és Jimmy Carter amerikai elnök Bécsben aláírta a SALT–2 megállapodást. Khomeini ajatollah, a legfőbb siíta vallási vezető visszatért Teheránba párizsi emigrációjából. Lezuhan az Air New Zealand 901-es járata az Antarktiszon, és a gépen utazó 302 ember életét vesztette. A csehszlovák hatóságok letartóztatták a Jogtalanul Üldözötteket Védelmező Bizottság (VONS) 15 tagját, közülük hat ellen pert indítottak és 2-5 éves szabadságvesztésre ítélték őket; köztük volt Václav Havel és Jirí Dienstbier is. Majd a csehszlovák hatóságok szintén letartóztatták – később eljárás nélkül szabadon engedték – Duray Miklóst mint VONS-szimpatizánst. Duray letartóztatását a következő hetekben számos magyar értelmiségi kihallgatása és házkutatások sora követte. (Wikipédia)

Borítókép: Frank Morris (Clint Eastwood), kezében a szökéshez elengedhetetlenül szükséges kellékekkel a film egyik jelenetében (Forrás: Mafab.hu)