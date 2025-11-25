Rendkívüli

Kerekes-Dancsok Reginamátraverebélyszentkútikegyhely

Lelkigyakorlatokkal várja a mátraverebély-szentkúti kegyhely mindazokat, akik lelki támogatásra szorulnak

A nemzeti kegyhelyen megkezdődtek azok a tavaszig tartó lelkigyakorlatok, amelyek a magányosan készülőket, a párt keresőket, a gyermekre vágyókat, a gyászolókat és az életükben elakadtakat egyaránt segítik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 20:37
A felújított kálváriakápolna a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen elkezdődtek a lelkigyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak vagy épp nem találják párjukat – közölte a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke kedden.

Mátraverebély, 2023. augusztus 13. Körmenet résztvevői a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen tartott ünnepi szentmisén a Nagyboldogasszony főbúcsú vasárnapján, 2023. augusztus 13-án. MTI/Komka Péter
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Kerekes-Dancsok Regina hozzátette: aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás „lelki ügyeletet” biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül.

A sajtófőnök elmondta,

a legtöbb gyónásra és személyes beszélgetésre vasárnap délelőtt, a szentmisék előtt kerül sor, de akadnak kivételes alkalmak, ha valakinek azonnali segítségre van szüksége egy akut problémával kapcsolatban. 

Ilyen esetben a kegyhelyen szolgálatot teljesítő öt ferences szerzetes közül rövid időn belül valaki biztosan meghallgatja a rászorulót.

Kerekes-Dancsok Regina úgy fogalmazott, 

a tavaszig tartó lelkigyakorlatok célja, hogy valós, gyakorlatias lelki támogatást adjanak mindazoknak, akik párt keresnek, gyermekre vágynak, gyászt élnek át, tanácstalanok az életükben, vagy az ünnep mélyebb megélését szeretnék.

A kegyhely ehhez minőségi szállásokkal és új családi apartmanházakkal biztosít nyugodt, kényelmes környezetet – tette hozzá.

A lelkigyakorlatokat adventtől húsvét utánig, december 12-től május 3-ig tartják Szentkúton.

Boítókép: A felújított kálváriakápolna a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen (Forrás: MTI/Komka Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

