Szent Hubertus ünnepén zárul a 2025-ös zarándokévad

Az erdészek és vadászok zarándoklata, a Szent Hubertus-hétvége egyben a VIII. Kelet-Cserháti Trófeaszemle lesz – tájékoztatott Kerekes-Dancsok Regina. Hozzátette: szavazással döntenek az év gím és dám bikájáról, az eredményt a 11 órakor kezdődő szentmise után hirdetik ki, és megrendezik a III. Nógrádi Vadfőző Versenyt is.

Fotó: Komka Péter / MTI

Emellett vadászkutya-bemutató, helyi kézműves vásár, valamint Keresztúri Ildikó természetfotós és Erős László festőművész kiállítása is várja a látogatókat.

A sajtófőnök hozzáfűzte:

a búcsúszezon lezártával a kegyhely elcsendesedik, a szerzetesek mindennapjait az imádság, a szellemi és fizikai munka tölti ki. Készülnek a télre, gondozzák a kegyhely területét és ellátják a szezonális feladatokat amellett, hogy vasárnaponként és az ünnepek alkalmával teljesítik a lelkipásztori szolgálatot is.

Közölte azt is, hogy aki lelki segítségre vágyik, mindennap 8 és 20 óra között jelentkezhet a kegyhely recepcióján. A szolgálat, akár egy „lelki ügyelet”, 12 órán át biztosítja, hogy senki ne maradjon segítség nélkül.

Ugyanakkor a legtöbb személyes beszélgetést, gyónást és lelki kísérést vasárnap délelőttre, a szentmisék előtti időszakra időzítik a helyi szerzetesek.

Kerekes-Dancsok Regina elmondta, a szentév különleges ereje idén érezhető volt Szentkúton: a legnagyobb búcsúkra minden eddiginél több zarándok érkezett, és gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyerekbarát turisztikai központba.